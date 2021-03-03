В Подмосковье арестовали двух обвиняемых в удержании в рабстве попрошаек-инвалидов

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Суд арестовал двух обвиняемых в удержании в рабстве на протяжении более 2,5 года в Подмосковье четырех инвалидов, которых заставляли заниматься попрошайничеством. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Следователем следственного отдела по Подольску двум местным жителям предъявлено обвинение в использовании рабского труда (ч. 3 ст. 127.2 УК РФ). По ходатайству следователя судом в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила Врадий;

По данным следствия, с августа 2018 по март 2021 года обвиняемые незаконно удерживали в арендуемом доме в Подольске четырех инвалидов. Они их систематически избивали и заставляли заниматься попрошайничеством, а полученные в качестве подаяния деньги забирали себе.