Следствие завершило дело о коррупции в отношении экс-замглавы Чехова Дмитрия Фриша

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Следствие по уголовному делу в отношении бывшего первого замглавы администрации Чехова Дмитрия Фриша о получении взяток и превышении полномочий завершено, дело будет направлено в суд. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

"Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя главы администрации городского округа Чехов. Уголовное дело после вручения копии обвинительного заключения будет направлено для рассмотрения по существу в Чеховский городской суд", - сообщили в надзорном ведомстве.

Как сообщили в прокуратуре, экс-чиновник с июля 2016 по апрель 2018 года получал в качестве взяток от представителей коммерческих организаций деньги и недвижимое имущество на общую сумму свыше 43 млн рублей, исходя из рыночной стоимости земельных участков. За это обвиняемый оказывал указанным лицам покровительство и попустительство по службе при реализации проекта застройки в Чеховском районе. "В результате его действий при продаже муниципального имущества в виде двух зданий и нежилого помещения муниципальному образованию причинен ущерб в размере около 62 млн рублей", - добавили в прокуратуре.

Ранее Фриш был отправлен под домашний арест по другому уголовному делу. Как сообщала ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий, он получил взятку в виде двух земельных участков. Кроме того, в 2015 году Фриш подписал договор о продаже муниципального здания лицу, не имеющему права на выкуп всего помещения, без торгов и аукциона. Кроме того, он предоставил по данной сделке льготу в виде рассрочки оплаты сроком на 10 лет, в то время как законодательством предусмотрен срок не более трех лет. При этом в бюджет администрации не поступили деньги по выкупу муниципального здания, чем причинен ущерб администрации Чехова.