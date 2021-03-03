На юге Москвы подросток выпал из окна 17-го этажа и выжил

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Подросток выжил после падения из окна 17-го этажа жилого дома на Тамбовской улице, он убегал от родственника своей подруги. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, подросток выжил после падения.

"Сегодня на Тамбовской улице из окна 17-го этажа выпал 14-летний подросток. По предварительной информации, он убегал от родственника своей подруги, который вызвал полицию, так как ему показалось, что парень подозрительный", - сказал собеседник агентства, отметив, что на место происшествия также прибыли полицейские.

Он уточнил, что подросток выпал и остался жив, в настоящее время он госпитализирован.