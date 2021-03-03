В Аграханском заливе Дагестана найдено около 300 мертвых птиц

МАХАЧКАЛА, 3 марта. /ТАСС/. Ученые в Дагестане выясняют причину массового падежа уток и лебедей в районе Аграханского заливе и местности "Муравейник". Специалисты предварительно насчитали около 300 мертвых птиц, сообщил в среду ТАСС руководитель Каспийского природоохранного центра Заур Гапизов.

"К нам поступил сигнал о массовом падеже уток и лебедей в районе Аграханского залива, насчитали около 300 мертвых птиц. На место гибели пернатых был отправлен наш береговой патруль из специалистов и ученых Каспийского природоохранного центра и Института экологии и устойчивого развития дагестанского госуниверситета. В местности "Муравейник" были обнаружены тушки птиц - лебедь, лысуха, кряква, селезень. Наши специалисты произвели забор биологического материала, и доставили его в лабораторию для тщательного изучения причины массовой гибели пернатых", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас рассматривается несколько версий - браконьерский отстрел, птичий мор или отравление. "Ждем окончательных результатов анализов", - добавил Гапизов.