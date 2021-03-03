В Москве задержан один из начальников отделов филиала ФПК за крупную взятку

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали с поличным в столице при получении крупной взятки начальника отдела обслуживания пассажиров и предоставления услуг в поездах московского филиала акционерного общества "Федеральная пассажирская компания" [дочерняя компания РЖД - прим. ТАСС] Алексея Иванова. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, вместе с ним была задержана посредник.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан с поличным Иванов Алексей Сергеевич - один из начальников отделов филиала ФПК. С ним также была задержана Бицаева Изета Хазбиевна, которая, по данным следствия, является посредником в передачи взятки", - сказал собеседник агентства.

По данным другого источника ТАСС, им уже обоим предъявлено обвинение в получение взятки должностным лицом в крупном размере (ст. 290 УК РФ) и посредничестве во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ) соответственно. "Следствие намерено просить для обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до конца апреля", - уточнил источник. По его словам, с Ивановым и Бицаевой ведутся следственные действия.

АО "Федеральная пассажирская компания" является одним из филиалов ОАО "РЖД" и обеспечивает пассажирские железнодорожные перевозки дальнего следования.