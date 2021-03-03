Адвокат: Навальный останется в СИЗО до вступления в силу приговора по делу о клевете

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Алексей Навальный будет находиться в СИЗО "Кольчугино" во Владимирской области и не может быть этапирован в колонию до рассмотрения жалоб на приговор по делу о клевете на ветерана. Об этом ТАСС сообщила адвокат Ольга Михайлова.

"Согласно закону, Навальный не может быть этапирован в колонию с не вступившим в силу приговором. А таковой имеется по делу о клевете, жалоба на который пока не рассмотрена и даже не назначена", - сказала адвокат.

Михайлова уточнила, что защита настаивает на личном участии Навального в предстоящем заседании, но суд может обеспечить его участие посредством видеосвязи.

Источник ТАСС сообщил, что после карантина в СИЗО Навальный может быть направлен для отбывания наказания в отряд ИК-2 в Покрове.

Ранее источник ТАСС сообщил, что Навальный будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима номер 2 в городе Покрове. Секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников сообщил, что Навальный прибыл в учреждение УФСИН России по Владимирской области для дальнейшего отбывания наказания. При этом он не уточнял, о какой именно колонии идет речь.