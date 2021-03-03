Главу отдела московского филиала ФПК отправили под домашний арест

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Дорогомиловский суд Москвы на два месяца отправил под домашний арест главу отдела обслуживания пассажиров и предоставления услуг в поездах московского филиала Федеральной пассажирской компании (дочерняя компания РЖД) Алексея Иванова, обвиняемого в получении крупной взятки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержали Иванова с поличным в столице при получении крупной взятки. Вместе с ним была задержана посредник в передаче взятки Изета Бицаева.

"Иванов - отказали в удовлетворении ходатайства следователя и избрали ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Рассмотрение меры пресечения в виде ареста в отношении Изеты Бицаевой отложили на 72 часа - на 5 марта - по ходатайству стороны защиты", - сказала собеседница агентства.

По данным следствия, начальник пассажирского поезда в ноябре 2020 года, располагая информацией о намерении проводника вагонного участка Москва - Ярославская получить назначение на вышестоящую должность, предложила ей оказать содействие за вознаграждение в размере 180 тыс. рублей, сообщив при этом, что денежные средства предназначаются для начальника отдела обслуживания пассажиров и предоставления услуг в поездах московского филиала АО "ФПК".

Действуя в рамках оперативно-разыскных мероприятий, проводимых сотрудниками УЭбиПК управления на транспорте МВД России по ЦФО, проводник передала указанную сумму обвиняемым, сообщила ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.