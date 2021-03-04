Один из лавовых потоков Ключевского вулкана на Камчатке прекратил движение

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 марта. /ТАСС/. Один из двух лавовых потоков, изливавшихся из трещины на склоне вулкана Ключевского на Камчатке, прекратил свое движение, сообщает пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"Группе вулканологов, несмотря на чрезвычайно сложные погодные условия, с третьей попытки удалось подняться в район бокового прорыва на высоту 3 тыс. м. <…> Из кратера конуса почти непрерывно происходит выброс вулканических бомб размером 30-50 см, изливается единственный лавовый поток протяженностью 1,2 км. Второй лавовый поток прекратил свое движение и замер", - говорится в сообщении.

Действующий лавовый поток спускается внутрь ледника Эрмана. На поверхности ледника наблюдаются трещины, а по реке Крутенькой продолжают спускаться грязекаменные потоки. По заверениям ученых, в настоящее время грязекаменные потоки проходят в стороне от поселка Ключи и не представляют опасности для населения.

Побочный прорыв произошел на вулкане Ключевском 18 февраля. Он состоит из двух параллельных трещин, расположенных на расстоянии около 250 м друг от друга.

Ключевской вулкан, высота которого составляет 4 800 м, является самым высоким действующим вулканом Евразии. Он находится в 30 км от поселка Ключи, в 360 км от Петропавловска-Камчатского. Возраст вулкана оценивается в 7 тыс. лет. Последнее вершинное извержение Ключевского вулкана происходило с первых чисел октября 2020 года до 8 февраля 2021 года.