Уголовное дело по факту небезопасной перевозки людей в автобусах возбуждено на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 марта. /ТАСС/. Уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности при перевозке людей общественным транспортом, повлекших по неосторожности гибель двух человек возбуждено на Камчатке после крупного ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Камчатскому краю.

"Следственным отделом по г. Елизово СУ СК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности при перевозке людей рейсовым автобусом, повлекшим по неосторожности гибель двух человек (ч. 3 ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Водитель автобуса задержан в рамках расследования уголовного дела, возбужденного органами полиции по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Решается вопрос о передаче этого уголовного дела из органов полиции в следственное управление СК России по Камчатскому краю. В краевом управлении МВД России по Камчатскому краю ТАСС уточнили, что водитель рейсового автобуса, который выехал на встречную полосу, был трезв.