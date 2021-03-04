В Приморском крае произошло ДТП с участием 15 машин

ВЛАДИВОСТОК, 4 марта. /ТАСС/. Массовое ДТП с участием 15 автомобилей, среди которых две машины скорой помощи, произошло в городе Артеме Приморского края. Один человек пострадал, сообщает пресс-служба УМВД региона.

"Установлено, что в результате несоблюдения водителями безопасного скоростного режима в условиях непогоды столкнулись 15 транспортных средств, включая две автомашины скорой медицинской помощи. Одна участница автопроисшествия - 36-летняя женщина, водитель автомашины Subaru Forester - обратилась за медицинской помощью в лечебное учреждение. Транспортные средства, попавшие в ДТП, получили механические повреждения", - говорится в сообщении.

По факту ДТП возбуждено дело об административном расследовании. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Накануне в регионе прошел снегопад. По данным Приморского гидрометцентра, в Артеме выпало около 3 мм осадков.