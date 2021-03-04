Спасатели сняли рыбаков с оторвавшейся льдины на Сахалине

ТАСС, 4 марта. Спасатели сняли 12 рыбаков, оказавшихся на оторвавшейся льдине у берегов Сахалина утром в четверг, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"По состоянию на 15:30 (07:30 мск), спасателями доставлены на берег 12 рыбаков-любителей. Силами спасателей Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В. А. Полякова проведена разведка ледового поля, рыбаков на льду не обнаружено", - говорится в сообщении.

Отрыв льда произошел в 16 км от села Охотское Корсаковского района. Трещина образовалась в 4-5 км от берега. Для спасения людей выдвинулись 29 человек на 20 единицах техники. Операцию осложняла погода: в районе происшествия шел снег, скорость ветра достигала 8 м/с.

Как сообщили в пресс-службе МЧС РФ, жизни и здоровью спасенных ничего не угрожает.

В новость внесены изменения (08:31 мск) - добавлены подробности.