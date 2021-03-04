Автобус врезался в опору освещения в Удмуртии

ТАСС, 4 марта. В Ижевске в ДТП с участием пассажирского автобуса пострадали девять человек, сообщили ТАСС в ГУ МЧС России по республике.

"В 06:25 (05:25 мск) на перекрестке улиц Удмуртская и Буммашевская произошло ДТП: пассажирский автобус №36 врезался в опору уличного освещения. Всего в автобусе находилось около 30 человек. По предварительным данным, девять человек получили травмы, детей среди них нет", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, прибывшие пожарно-спасательные подразделения оказывали первую помощь пострадавшим, отключили аккумуляторную батарею автобуса. "В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, осуществляют регулирование дорожного движения, а также выясняют причины и условия совершения дорожно-транспортного происшествия. Обстоятельства и причины устанавливаются", - уточнили в ГУ МЧС по Удмуртии.

По предварительным данным управления ГИБДД по Удмуртии, водитель маршрутного автобуса "Нефаз", женщина 1983 года рождения, не справилась с управлением и наехала на опору линии электропередач. В пресс-службе ведомства отметили, что все девять пострадавших доставлены в медицинское учреждение.