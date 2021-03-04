Введенный после разрыва газопровода режим ЧС отменили в районе Оренбургской области

ОРЕНБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Власти Илекского района Оренбургской области отменили в четверг режим чрезвычайной ситуации, введенный 23 февраля после разрыва двух магистральных газопроводов. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте местной администрации.

"В Илекском районе 4 марта текущего года отменен режим ЧС, который был введен 23 февраля 2021 года из-за аварии, произошедшей на магистральном газопроводе, и угрозы отключения населения от газоснабжения в условиях низких температур, в связи с завершением восстановительных работ", - сказано в сообщении.

Утром 23 февраля в Оренбургской области на участке 108-го км магистрального газопровода "Союз" произошел разрыв с возгоранием. В результате происшествия также была нарушена работа расположенного рядом магистрального газопровода Оренбург - Новопсков. Без газа остались 863 частных дома в пяти селах области, в которых проживают 1 820 человек, включая 498 детей. Снижение давления газа наблюдалось в сети еще нескольких сел региона.

В 04:45 (02:45 мск) 24 февраля газоснабжение было полностью восстановлено в Оренбургской области. Изначально сообщалось, что на восстановление газопроводов потребуется около двух дней, однако работы завершились только 4 марта.