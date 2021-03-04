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Суд в Красноярске отложил до 17 марта предварительное заседание по делу бизнесмена Быкова

Предполагается, что на нем рассмотрят ходатайство защиты предпринимателя о рассмотрении дела судом присяжных

КРАСНОЯРСК, 4 марта. /ТАСС/. Свердловский районный суд Красноярска отложил предварительное рассмотрение дела Анатолия Быкова, обвиняемого в организации двух убийств, на 17 марта. На этом судебном заседании будет рассмотрено ходатайство защиты бизнесмена о рассмотрении его дела судом присяжных, сообщили в краевом суде журналистам.

"По Быкову сегодня предварительное заседание отложено на 14:00 17 марта. Будут рассмотрены ходатайства, в том числе о рассмотрении дела судом присяжных. Быков сегодня подтвердил свое желание на рассмотрение дела судом присяжных", - сообщил представитель суда.

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