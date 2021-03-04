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Жителя Благовещенска подозревают в истязании своих четырех детей

Следователи возбудили против мужчины уголовное дело

ТАСС, 4 марта. Уголовное дело возбудили против жителя Благовещенска, который подозревается в истязании своих четырех несовершеннолетних детей. Об этом сообщила в четверг пресс-служба СУ СК РФ по Амурской области.

"Следственным отделом по городу Благовещенску следственного управления Следственного комитета РФ по Амурской области возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего жителя областного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание заведомо несовершеннолетнего"). По версии следствия, в период с июня 2020 по февраль 2021 года подозреваемый по месту своего жительства систематически наносил побои и совершал иные насильственные действия в отношении своих четырех несовершеннолетних детей, причиняя им физические и психические страдания", - говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках ранее возбужденного уголовного дела по статье о халатности будет дана правовая оценка работе сотрудников системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних в части принимаемых ими мер по защите прав детей.

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