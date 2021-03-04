Три человека пострадали в массовом ДТП на КАД в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Столкновение семи автомобилей произошло в четверг утром на Кольцевой автодороге (КАД) вокруг Санкт-Петербурга, в результате аварии пострадали три человека, на месте аварии образовался затор. Об этом сообщили ТАСС в учреждении "Упрдор Северо-Запад", которое обслуживает трассу.

"На 91-м км внешнего кольца КАД произошло столкновение семи легковых автомобилей, двигавшихся в попутном направлении. В результате пострадали три человека", - сказала представитель ведомства.

Авария произошла около 06:50 мск. "По данным на 9:20 мск, образовался затор протяженностью около 2 км. На месте находятся ГИБДД, скорая помощь, сотрудники обслуживающей дорогу подрядной организации", - отметили в учреждении.

Дорога в районе аварии была обработана противогололедными материалами. Причины аварии выясняются.