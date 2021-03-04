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В центре Москвы обнаружили продажу контрафактных вещей под известными брендами

Ущерб правообладателям составил около 1,5 млн рублей

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Полицейские обнаружили в центре Москвы магазин, где продавали поддельные вещи якобы от известных брендов, таких как Hermes и Louis Vuitton. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В полиции стало известно, что неизвестные создали организованную преступную группу, чтобы изготавливать и реализовывать контрафактную продукцию. Без заключения лицензионного договора с правообладателями на использование товарных знаков изготовили вещи, на которых разместили обозначения Hermes International и Louis Vuitton. Данная продукция была поставлена в магазин в центре Москвы на Садовой-Каретной улице", - сказал собеседник агентства.

По его словам, ущерб правообладателям составил около 1,5 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 180 УК РФ ("Незаконное использование средств индивидуализации товаров"), ведется поиск подозреваемых.

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