В Петербурге обезвредили преступную группу, угонявшую автомобили для переправки за границу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Полицейские раскрыли в Санкт-Петербурге организованную группу из 11 человек, которые занимались угонами иномарок для перепродажи за границей. Об этом сообщили журналистам в главке МВД по городу и Ленинградской области.

"Сотрудникам полиции удалось проследить всю противоправную цепочку от непосредственно угона до передвижения автомобилей за границу и установить 11 участников организованной группы. По местам проживания в Петербурге, Гатчине и Кингисеппе задержаны четверо мужчин - активных участников данной группы", - говорится в сообщении.

Среди задержанных находится предполагаемый организатор группы - 57-летний уроженец Эстонии, а также еще три человека, которые занимались угонами. Остальные семь человек, по данным полиции, занимались хранением украденных машин, перебивкой номеров на агрегатах, перегоном транспорта, поиском и деактивацией противоугонной электроники, а также изготовлением поддельных документов. Их также планируют привлечь в качестве подозреваемых. Оперативные мероприятия проводились при содействии сотрудников Главного следственного управления СК РФ по Петербургу и силовом сопровождении бойцов Росгвардии.

В полиции считают, что группа занималась кражами автомобилей Kia и Hyundai в Петербурге и Ленинградской области. В настоящее время полиция уже установила причастность группы к кражам шести иномарок, три из которых нашли в Ленинградской и Самарской областях, а еще три задержали на границе России при перегоне за рубеж с поддельными документами. "По всем шести фактам возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ ("Кража")", - отметили в главке МВД.

Также полицейские нашли места хранения похищенного транспорта в Ленобласти, дома у фигурантов дела провели обыски, в ходе которых нашли оборудование для угона автомобилей. В настоящее время устанавливаются все эпизоды краж и другие возможные соучастники фигурантов уголовных дел.