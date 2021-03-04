{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Берлине началась эвакуация людей в связи с операцией по обезвреживанию бомбы

По данным полиции, операция проходит в округе Шпандау

БЕРЛИН, 4 марта. /ТАСС/. Жители Шпандау, одного из округов Берлина, вынуждены покинуть свои дома после обнаружения бомбы времен войны. Об этом говорится в заявлении полиции германской столицы, размещенном в четверг на ее странице в Twitter.

"В эти минуты начинается эвакуация в округе Шпандау в рамках [операции] по обезвреживанию авиабомбы", - указывается в сообщении.

При этом отмечается, что снаряд был обнаружен 24 февраля во время строительных работ в Мазелакепарке в Берлине. Радиус оцепления вокруг места проведения операции составляет 250 м.

Теги
Германия
В Петербурге обезвредили преступную группу, угонявшую автомобили для переправки за границу
Полицейским удалось задержать предполагаемого лидера группировки и трех наиболее активных ее участников
Читать полностью