В Петербурге проводят обыск в реабилитационном центре по делу о насилии над подопечным

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Силовики пришли с обысками в реабилитационный центр "Линия жизни" в Санкт-Петербурге по делу о незаконном лишении свободы и насилии над подопечным, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Сегодня в квартире в Выборгском районе Петербурга проводится обыск по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении мужчины в реабилитационном центре "Линия жизни". В квартире и расположен данный центр", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что квартиросъемщиком является мужчина, который ранее был связан с благотворительной организацией "Преображение России", ликвидированной решением Верховного суда РФ. Создателя организации и его помощников суд в Кемерово приговорил к реальному лишению свободы за использование труда наркоманов и алкоголиков под видом оказания им помощи. Обыски в четверг, как уточнил собеседник агентства, связаны с похожим случаем, который произошел с подопечным "Линии жизни" осенью прошлого года.

В конце октября прошлого года ТАСС сообщал, что полицейские освободили из дома в Красносельском районе Петербурга мужчину, которого насильно там удерживали, а также задержали троих человек. По данным полиции, потерпевший устроился разнорабочим и пришел просить зарплату, однако вместо денег злоумышленники отняли у него паспорт, избили, совершили над ним насилие и заперли в помещении.

В отношении задержанных Главное следственное управление СК РФ по Петербургу возбудило уголовное дело по статьям 127 УК РФ ("Незаконное лишение свободы") и 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера"). Все они были заключены судом под стражу.

Источник в правоохранительных органах тогда сообщал ТАСС, что один из задержанных является волонтером общественной организации, которая помогает людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.