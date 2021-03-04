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Найденный на улице в Вольске пятилетний мальчик умер от переохлаждения

Как удалось выяснить следователям, сожитель матери выгнал ребенка на улицу без верхней одежды и обуви

САРАТОВ, 4 марта. /ТАСС/. Сожитель женщины, подозреваемый в убийстве ее пятилетнего ребенка в Вольске (Саратовская область), намеренно выгнал мальчика на мороз без верхней одежды, в результате ребенок умер от переохлаждения. Об этом в четверг сообщила региональная прокуратура.

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В ночь на 1 марта в Вольске местный житель обнаружил на улице тело мальчика. Было возбуждено уголовное дело, позже арестовали 38-летнего сожителя матери ребенка. Обстоятельства и причины гибели мальчика не сообщались.

"С целью убийства малолетнего, используя его беспомощное состояние, мужчина выгнал мальчика из квартиры на улицу в зимний период времени без верхней одежды и обуви. В результате наступила смерть малолетнего от переохлаждения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что мать ребенка, проживая с двумя детьми, неоднократно подвергалась насилию со стороны сожителя, о чем было достоверно известно органам полиции. Кроме того, женщина состояла на учете в медицинском учреждении. Однако в органах опеки на учете не состояла.

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