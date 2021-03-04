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На территории нефтехимического предприятия в Татарстане произошел пожар

Площадь, охваченная огнем, уточняется

КАЗАНЬ, 4 марта. /ТАСС/. Специалисты локализовали пожар на территории ПАО "Нижнекамскнефтехим" в Татарстане. Об этом в четверг журналистам сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике.

"В 09:50 мск поступило сообщение о задымлении на территории ПАО "Нижнекамскнефтехим", промышленная зона города Нижнекамска. Силы и средства гарнизона реагировали по третьему номеру вызова. Угрозы распространения нет, площадь пожара устанавливается. В 10:18 мск - локализация", - говорится в сообщении.

Как сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Татарстана, на место происшествия выехали прокурор города Ольга Купова и заместитель прокурора Руслан Минибаев. "Организована проверка соблюдения требований промышленной безопасности", - отметили в пресс-службе.

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