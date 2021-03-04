Потерпевший по делу о пытках в ярославской колонии Макаров попался на краже

ЯРОСЛАВЛЬ, 4 марта. /ТАСС/. Ярославский районный суд получил ходатайство следствия об аресте потерпевшего по делу о пытках в исправительной колонии №1 Ярославля Евгения Макарова, он обвиняется в краже. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"В отношении Макарова поступило в суд ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Предъявлено обвинение по п. "в" ч. 2 ст. 158 УК ("Кража")", - сказала собеседница агентства.

Макаров был осужден в 2012 году по ч. 1 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). Он неоднократно подвергался пыткам в колониях №1 и №8 Ярославля. 2 октября 2018 года он освободился из колонии. После выхода из колонии за ним был установлен административный надзор сроком на три года. Ему запрещается посещать массовые мероприятия, предписано отмечаться в отделе полиции по месту жительства и не выходить из дома после 22:00.

Дело о пытках

По делу об избиении Макарова проходили 15 экс-сотрудников ИК-1, всем им было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. В январе 2020 года Заволжский районный суд Ярославля вынес первый приговор - Сергей Ефремов получил четыре года колонии. Ярославский областной суд 1 декабря 2020 года снизил ему наказание до 3,5 года колонии.

19 ноября 2020 года суд оправдал бывшего врио начальника ИК-1 Дмитрия Николаева и его заместителя Игита Михайлова. 11 других фигурантов дела, бывшие сотрудники ФСИН, были осуждены на сроки от 3 до 4 лет и 3 месяцев лишения свободы. Рассмотрение дела в отношении экс-начальника по воспитательной части ИК-1 Ярославля Ивана Калашникова, страдавшего онкологическим заболеванием, было приостановлено. В феврале стало известно, что Калашников умер.