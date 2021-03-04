Задержанный за подготовку теракта в Калининградской области называл себя смертником

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. ФСБ показала видео задержания гражданина России, готовившего теракт на объекте энергетики в Калининградской области. На кадрах оперативной съемки мужчина говорит, что он смертник.

"Ты уже конкретно настроен?" - спрашивает его после задержания оперативник. "Да, я смертник", - отвечает тот.

Как следует из видео ФСБ, предполагаемого террориста задержали ночью в его доме. При этом он отказался от понятых и не стал что-либо подписывать. У него же в доме и на участке были найдены компоненты для взрывного устройства, в том числе поражающие элементы в виде гвоздей.

Как сообщили ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, мужчина готовил теракт по мотивам ненависти к действующей власти, он также занимался вербовкой жителей Калининградской области для участия в террористической деятельности. "По месту его жительства обнаружены самодельное взрывное устройство, инструкции по его изготовлению и компоненты для синтезирования взрывчатых веществ, а также материалы оскорбительного содержания в отношении российских органов исполнительной и законодательной власти", - сообщили в ФСБ.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.