Город Ясный в Оренбуржье остался без горячей воды из-за аварии на станции

ОРЕНБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Горячее водоснабжение отключили в Ясненском городском округе Оренбургской области в многоквартирных домах (МКД), где проживает свыше 14 тыс. жильцов, из-за аварии на головной станции водоснабжения поселка Светлый. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе местной администрации.

"В связи с аварией на головной станции водоснабжения п. Светлый и прекращением прихода холодной воды на водоочистные сооружения г. Ясного временно ограничено горячее водоснабжение в МКД города в целях недопущения развития аварийной ситуации. Количество потребителей, проживающих в многоквартирных домах города, 14 197 человек", - сказала собеседница агентства.

По данным пресс-службы губернатора и правительства области, ситуация находится на личном контроле главы региона Дениса Паслера. Горячую воду в Ясном отключили, чтобы предотвратить развитие аварийной ситуации. "Водоснабжение города запущено с головной насосной станции по резервной схеме. Специалисты работают по выявлению и устранению причин аварийной остановки насосов", - уточняется в распространенном сообщении.

По словам Паслера, авария произошла в ночь на четверг. "Главная задача - в короткие сроки восстановить водовод и возобновить подачу воды из основного водозабора, чтобы жители Ясного не ощутили неудобств", - цитирует Паслера пресс-служба.

В администрации Ясненского городского округа уточнили, что холодное водоснабжение в многоквартирных домах города не прекращалось. При этом социальные объекты Ясного обеспечены и холодным, и горячим водоснабжением.