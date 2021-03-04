В Татарстане ликвидировали пожар на территории нефтехимического предприятия

КАЗАНЬ, 4 марта. /ТАСС/. Специалисты ликвидировали пожар на территории ПАО "Нижнекамскнефтехим" в Татарстане, сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по республике.

"Пожарно-спасательные подразделения МЧС России ликвидировали пожар в производственном цехе в городе Нижнекамске, площадь пожара составила 400 кв. м", - говорится в опубликованном сообщении.

Причина пожара устанавливается. К ликвидации последствий происшествия привлекались 120 человек, 50 единиц техники.

В Минэкологии Татарстана ТАСС сообщили, что специалисты министерства отобрали необходимые пробы, результаты которых после проведения исследований будут переданы в Росприроднадзор.

В 09:50 мск поступило сообщение о задымлении на территории ПАО "Нижнекамскнефтехим" в промышленной зоне города Нижнекамска. По данным ГУ МЧС республики, пострадавших нет. Прокуратурой организована проверка соблюдения требований промышленной безопасности.

ПАО "Нижнекамскнефтехим" - одна из крупнейших нефтехимических компаний Европы, занимает лидирующие позиции по производству синтетических каучуков и пластиков в РФ. Входит в группу компаний "ТАИФ". Основные производственные мощности расположены в городе Нижнекамске, Татарстан. Компания основана в 1967 году.