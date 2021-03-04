Суд продлил домашний арест ученому Мещерякову по обвинению в госизмене до 4 мая

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Мосгорсуд в четверг продлил срок домашнего ареста сотруднику Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Сергею Мещерякову, который обвиняется в государственной измене. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Мосгорсуд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок домашнего ареста Мещерякову, обвиняемому по ст. 275 УК РФ ("Госизмена") до 4 мая", - сказали в пресс-службе.

В июле 2019 года Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест старшего научного сотрудника центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) ЦНИИМаш Сергея Мещерякова, который обвиняется в госизмене. По информации адвоката, свою вину Мещеряков не признал, сущность обвинения ему не понятна.

О Мещерякове известно из открытых данных, что он входит в крупное международное научное сообщество - Европейскую группу специалистов по защите Земли от астероидов NEOShield (Near Earth Objects Shield), деятельность которой координирует Германский аэрокосмический центр. Исследования Мещерякова неоднократно издавались в сборниках Европейского космического агентства.