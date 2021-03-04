МВД Пензенской области сообщило, что заявивший об избиении полицией оказал сопротивление

ПЕНЗА, 4 марта. /ТАСС/. Житель Пензы, задержанный за вымогательство и заявивший об избиении его полицейскими, оказывал сопротивление при задержании. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой УМВД по региону.

В среду правозащитная организация "Зона права" распространила видео, снятое адвокатом Александром Федуловым, на котором его подзащитный, задержанный по подозрению в вымогательстве, сообщает об избиении полицейскими. По данному факту следственное управление СК РФ по Пензенской области возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").

"25 февраля оперативниками отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска УМВД России по Пензенской области по подозрению в вымогательстве был задержан ранее неоднократно судимый мужчина 1974 года рождения. При доставлении указанного гражданина в отдел внутренних дел он оказал сопротивление, во время движения выпрыгнул из служебного автомобиля и попытался скрыться", - отмечается в сообщении.

Полицейские повторно задержали мужчину и доставили в отдел полиции. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

"Руководством территориального органа [УМВД] будет дана оценка полноте принятых сотрудниками мер по отношению к подозреваемому в тяжком преступлении", - говорится в сообщении.