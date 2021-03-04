В Коми пресекли деятельность секты "свидетелей Иеговы"

СЫКТЫВКАР, 4 марта. /ТАСС/. Оперативники в Республике Коми пресекли деятельность участников запрещенной в России экстремистской организации "свидетелей Иеговы". Об этом сообщил в четверг СК РФ.

"Следственными органами СК РФ по Республике Коми по материалам региональных УФСБ и МВД России возбуждено уголовное дело в отношении пяти жителей города Сыктывкара, которые подозреваются в организации и участии в деятельности экстремистской организации (ст. 282.2 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, с 2017 по 2021 год фигуранты дела проводили собрания, вовлекали в организацию новых участников и собирали средства, при этом прекрасно понимая, что их деятельность находится вне закона.

В отношении одного фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двое фигурантов помещены под домашний арест, еще двум избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По уголовному делу по местам жительства фигурантов и иных предполагаемых участников запрещенной организации прошли обыски. Еще более 10 человек допросили в качестве свидетелей.