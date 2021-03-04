Подросток в Пермском крае убил свою семью из-за конфликта

ПЕРМЬ, 4 марта. /ТАСС/. Следователи допросили 16-летнего молодого человека, которого задержали по подозрению в убийстве своей семьи в поселке Октябрьский Пермского края. Он признался в содеянном, пояснив, что пошел на преступление из-за конфликта с родителями, сообщает в четверг на сайте СК РФ.

"В ходе допроса подросток дал признательные показания о совершенных убийствах членов своей семьи. Мотивом преступления он назвал семейные конфликты <...> Следствием решается вопрос о предъявлении подростку обвинения и избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Утром 2 марта в частном доме в поселке Октябрьский были обнаружены тела трех человек, погибших от травм криминального характера. Изначально следователи сообщили, что погибли женщина и двое ее детей (сын 2004 года рождения и дочь 2008 года рождения). Возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц (включая малолетнего), совершенном с особой жестокостью (пункты "а", "в", "д" части 2 статьи 105 УК РФ). В розыск объявили отца семьи 1980 года рождения, но 3 марта выяснилось, что он оказался среди погибших. Следователи установили, что к преступлению может быть причастен сын погибших - молодой человек 2004 года рождения. Как сообщил СК, молодой человек нанес членам своей семьи множественные удары топором, после чего выехал на такси за пределы Пермского края. По данным ГУ МВД России по Пермскому краю, в среду вечером его задержали в одном из хостелов Екатеринбурга.

По данным регионального управления СК РФ, орудие преступления изъято следствием. Проводится комплекс необходимых следственных действий, выясняются условия жизни и воспитания детей в семье, а также причины и условия, способствовавшие совершению особо тяжкого преступления. "Наряду с этим следствием будет дана оценка действиям органов профилактики правонарушений несовершеннолетних", - добавляют в управлении.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства социального развития Пермского края, семья на учете в субъектах системы профилактики не состояла, являлась получателем меры поддержки в виде компенсации за жилищно-коммунальные услуги, поскольку мать работала медицинским работником в сельской местности. Сейчас интересы подростка представляют органы опеки и попечительства. Выясняется круг близких родственников для установления предварительной опеки.