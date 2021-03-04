СК возбудил дело по факту падения наледи с крыши дома на школьника в Подмосковье

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту падения наледи на 12-летнего мальчика в Электростали. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"По результатам проведенной доследственной проверки по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - сообщила Врадий.

Мальчик попал в больницу 9 февраля после падения на него наледи с крыши дома. По данным следствия, руководство жилищной компании, осуществляющей оказание услуг по обслуживанию и очистке кровли дома, знало, что на стыке кровли имеется фрагмент льда, однако не стало ее счищать, хотя входит в его обязанности. Сейчас устанавливаются причастные к преступлению.

Следователем допрошены свидетели, изъята необходимая документация, касающаяся деятельности жилищной компании, проводится судебно-медицинская экспертиза с целью установления степени вреда, причиненного здоровью мальчика.