В Ярославле за кражу арестовали потерпевшего по делу о пытках в колонии

ЯРОСЛАВЛЬ, 4 марта. /ТАСС/. Ярославский районный суд арестовал потерпевшего по делу о пытках в исправительной колонии №1 Ярославля Евгения Макарова по обвинению в краже. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе суда.

"Избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 23 марта", - сказала собеседница агентства.

Макарову было предъявлено обвинение по п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража"). После выхода из колонии 2 октября 2018 года за Макаровым был установлен административный надзор сроком на три года.

Дело о пытках в колонии

На сайте "Новой газеты" 20 июля 2018 года был опубликован материал о пытках в колонии №1 Ярославля летом 2017 года. На кадрах сотрудники ФСИН избивают и оскорбляют заключенного Евгения Макарова. Региональный главк СК РФ возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий, позже оно было передано в центральный аппарат ведомства.

По делу об избиении Макарова проходили 15 экс-сотрудников ИК-1, всем им было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. В январе 2020 года Заволжский районный суд Ярославля вынес первый приговор - Сергей Ефремов получил четыре года колонии. Ярославский областной суд 1 декабря 2020 года снизил ему наказание до трех с половиной лет колонии.

19 ноября 2020 года суд оправдал бывшего врио начальника ИК-1 Дмитрия Николаева и его заместителя Игита Михайлова. 11 других фигурантов дела (бывшие сотрудники ФСИН) были осуждены на сроки от 3 до 4 лет и 3 месяцев лишения свободы. Рассмотрение дела в отношении экс-начальника по воспитательной части ИК-1 Ярославля Ивана Калашникова, страдавшего онкологическим заболеванием, было приостановлено. В феврале стало известно, что Калашников умер.