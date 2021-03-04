Часы Rolex за 3,3 млн рублей и 1,8 млн рублей украли из Mercedes в центре Москвы

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Неизвестные злоумышленники похитили часы Rolex за 3,3 млн рублей и 1,8 млн рублей из элитного автомобиля, припаркованного возле бизнес-центра в центре Москвы. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в правоохранительных органах.

По его данным, потерпевшим является муж российской актрисы Анны Шерлинг бизнесмен Хишам Абдульраззак. Накануне он обратился в полицию с письменным заявлением. Мужчина сообщил, что приехал на своем Mercedes-AMG GT 43 по делам в бизнес-центр на улицу Селезневскую. Автомобиль он оставил на парковке, оборудованной шлагбаумом, закрыл и ушел. "Вернувшись, заявитель обнаружил, что правая дверь машины открыта, запертый на ключ бардачок выломан, а оттуда пропали 1,8 млн рублей. Также исчезли часы Rolex из белого золота 18 карат с зеленым циферблатом за 3 млн 365 тыс. рублей, которые лежали на подлокотнике", - сказал собеседник агентства.

Повреждений на автомобиле не обнаружено. Общий материальный ущерб составил 5 млн 165 тыс. рублей. "Полиция по данному факту проводит доследственную проверку", - сказал источник.