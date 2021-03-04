В Петербурге арестовали футболиста, у которого нашли поддельные купюры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Суд отправил в СИЗО футболиста Карэна Григоряна, которого задержали в Санкт-Петербурге после того, как в багажнике его Mercedes нашли поддельные пятитысячные купюры. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Пушкинский районный суд города Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Карэну Григоряну, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ ("Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг")", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, следователи считают, что Григорян хранил в машине Mercedes поддельные пятитысячные купюры. На фото, представленном в материалах дела, видно, что из машины изъято поддельных денег на сумму свыше 280 тыс. рублей. Экспертиза показала, что данные деньги не изготовлены на Гознаке. Поддельные деньги, согласно материалам дела, были найдены 2 марта.

Задержан Григорян был 3 марта, правоохранительные органы официально не сообщали о его задержании. В пресс-службе судов также уточнили, что Григорян дал явку с повинной. Под стражу его заключили до 1 мая.

Григорян, по данным сайта Федерации футбола Петербурга, играет в любительской команде "Царское село". На фото, предоставленном пресс-службой судов, он также одет в куртку с логотипом данной команды.