В Петербурге у дольщиков похитили более 920 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Прокуратура Санкт-Петербурга проверила застройщика "Петрострой" и выяснила, что организация совершила хищение более 920 млн рублей у дольщиков жилого комплекса, возбуждено уголовное дело. Об этом в четверг сообщили журналистам в надзорном ведомстве.

"Гражданам причинен ущерб на сумму свыше 920 млн рублей. Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество")", - говорится в сообщении.

Как уточнили в прокуратуре, застройщик "Петрострой" заключал с 2016 года договоры долевого участия с гражданами для строительства жилого комплекса "Ломоносовъ" в Петродворцовом районе Петербурга. Прокуратура установила, что деньги дольщиков застройщик использовал на другие цели, а не на строительство домов.

ЖК "Ломоносовъ", согласно сайту застройщика, состоит из четырех корпусов. Один из них уже сдан в эксплуатацию, еще три строятся. Срок сдачи последнего намечен на II квартал 2022 года.

В декабре 2020 года дольщики корпуса публиковали на YouTube видеообращение, в котором они утверждали, что сроки строительства комплекса были сорваны.