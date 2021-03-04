В промзоне Петербурга потушили пожар в ангаре с мебелью

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Пожар в ангаре с мебелью в промышленной зоне на юго-востоке Санкт-Петербурга потушен, сообщили в Главном управлении МЧС по городу.

"В 14:44 мск пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как сообщили ТАСС в главке, в сгоревшем ангаре, по предварительным данным, находилась мебель.

Ранее в ведомстве сообщали, что возгорание в ангаре площадью 450 кв. м произошло днем в четверг. Сведения о пострадавших в результате ЧП не поступали.