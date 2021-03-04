Обвиняемого в мошенничестве директора челябинского аэропорта отправили под домашний арест

ЧЕЛЯБИНСК, 4 марта. /ТАСС/. Центральный районный суд Челябинска в четверг избрал директору международного аэропорта Челябинска Андрею Осипову, который был задержан в среду правоохранителями, меру пресечения в виде домашнего ареста до 1 мая. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде домашнего ареста на один месяц 28 суток - до 1 мая 2021 года", - сказал судья.

Осипову предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 159 ("Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере"). Он был задержан 3 марта, в тот же день со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Челябинской области сообщалось, сотрудники ФСБ проводят в аэропорту следственные действия.

По словам выступавшего на суде следователя регионального УФСБ, расследование находится в первоначальной стадии, а директор, находясь на свободе, может совершить аналогичные преступления и оказать давление на свидетелей.

Со слов самого Осипова в суде, обвинение связано с выплатой по договору каско. Он считал, если его лишат свободы, то это может повлечь сбои в работе аэропорта. Осипов вину не признает. По словам его адвоката, из представленных материалов следует, что бывший водитель Осипова дал на него показания о том, что якобы директор аэропорта незаконным способом взыскал со страховой компании стоимость бампера служебного автомобиля, который был поврежден.