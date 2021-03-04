Владельцы бюро переводов требуют с Навального 10 млн рублей за ущерб от митингов

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Владельцы бюро переводов Ex Libris Олег и Геннадий Егоровы обратились с иском против Алексея Навального, в котором требуют удалить его YouTube-канал и взыскать с него 10 млн рублей за организацию несанкционированных акций протеста. Об этом ТАСС в четверг сообщили в Люблинском суде Москвы, куда поступил иск.

"Иск Егоровых поступил в суд, он находится в канцелярии, пока он не принят и не распределен судье", - сказала собеседница агентства.

Соответчиком по иску выступает компания Google, владеющая сервисом YouTube.

Согласно доводам иска, акции сторонников Навального, инспирированные публикациями в его блоге, затруднили доступ в офис бюро переводов в Москве и тем самым нанесли компании ущерб.

В ходе несогласованной акции 23 января в Москве несколько граждан перекрыли дороги и тротуары в районе Пушкинской площади. В результате было остановлено дорожное движение и блокированы транспортные коммуникации. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 267 УК РФ.