Мосгорсуд отменил приговор врачу-гематологу Мисюриной

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Мосгорсуд отменил приговор врачу-гематологу Елене Мисюриной, осужденной на два года лишения свободы за врачебную ошибку. Уголовное дело в отношении нее прекращено в связи с отсутствием состава преступления. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Апелляционным определением Московского городского суда приговор Черемушкинского районного суда Москвы в отношении Мисюриной, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в", части 2 статьи 238 УК РФ, отменен. Уголовное дело прекращено по пункту 2 части 1 ст. 24 УПК РФ, то есть в связи с отсутствием состава преступления", - сказал представитель суда.

22 января 2018 года Черемушкинский суд Москвы признал Мисюрину виновной и приговорил к двум годам колонии общего режима. Позднее Мосгорсуд приговор отменил и направил дело в прокуратуру.

В декабре прошлого года Второй кассационный суд общей юрисдикции признал незаконной отмену приговора и отправил дело на новое апелляционное рассмотрение в Мосгорсуд.

По версии следствия и суда, 25 июля 2013 года врач-гематолог московской частной клиники Мисюрина, проводя трепанобиопсию, нарушила методику, тактику и технику выполнения указанной манипуляции и своими действиями причинила пациенту сквозные повреждения кровеносных сосудов, от которых он через несколько дней умер.

Прокуратура Юго-Западного административного округа Москвы просила суд отменить приговор Мисюриной, освободить ее из-под стражи и вернуть уголовное дело в надзорное ведомство. В Генпрокуратуре при этом отмечали, что в ходе следствия были допущены нарушения, а собранные и исследованные доказательства не позволяют сделать однозначный вывод о доказанности вины гематолога. 16 апреля 2018 года Мосгорсуд отменил приговор Мисюриной и отправил дело в прокуратуру для устранения процессуальных нарушений, содержащихся в обвинительном заключении, которые препятствуют вынесению решения по делу.