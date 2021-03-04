В Приморье возбудили дело о халатности после передачи детям-сиротам некачественного жилья

ВЛАДИВОСТОК, 4 марта. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили по факту халатности при обеспечении жильем детей-сирот в Приморье после того, как им были переданы четыре многоквартирных дома в Октябрьском районе с существенными недостатками. Об этом сообщила в четверг пресс-служба следственного управления СК РФ по Приморскому краю.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю расследуется уголовное дело по факту халатности при обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). По версии следствия, гражданам, являющимся детьми-сиротами, были переданы для проживания четыре многоквартирных дома, расположенные на ул. Северная Мелиораторов в с. Покровка Октябрьского муниципального округа Приморского края, не отвечающие соответствующим требованиям, то есть с существенными недостатками условий для проживания, которые по настоящее время не устранены", - говорится в сообщении.

В ходе предварительного следствия были допрошены жильцы домов, должностные лица администрации Октябрьского района и Министерства строительства Приморского края, произведены осмотры домов с участием специалистов Роспотребнадзора, изъята проектная и строительная документация на дома, назначена строительно-техническая экспертиза.

В январе прокуратура края сообщила о возбуждении уголовного дела о халатности при освоении бюджетных средств на обеспечение положенным жильем детей-сирот. Сообщалось, что в 2020 году для обеспечения жильем этой категории граждан было выделено более 740 млн рублей бюджетных инвестиций для приобретения почти 400 жилых помещений. Обязанность по приобретению жилья возложена на КГКУ "Управление землями и имуществом на территории Приморского края", однако учреждение заключило всего 176 государственных контрактов на сумму менее 297 млн рублей, не освоив оставшуюся часть бюджетных средств.

По данным на начало прошлого года, в Приморье положенного жилья ожидали более 5 тыс. совершеннолетних сирот. В конце февраля 2021 года губернатор края Олег Кожемяко сообщил, что в 2020 году на обеспечение их жильем было направлено более 1,5 млрд рублей, его получили более 1 тыс. сирот. На этот год, по его словам, объем финансирования сохранен, с начала этого года уже 34 жителя края получили свои квартиры.