Прокуратура проверяет данные о массовом отравлении собак в Подмосковье

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Прокуратура проверяет информацию о массовом отравлении бездомных собак в Зарайске. Об этом ТАСС сообщила представитель прокуратуры Московской области Наталья Григорьева.

"Прокуратура Московской области организовала проверку информации СМИ о жестоком обращении с животными в городском округе Зарайск. Из опубликованной информации следует, что несколько собак были отравлены в районе Красный Восток и на улице Привокзальной", - сообщила представитель надзорного ведомства.

Проверкой займется Зарайская городская прокуратура, ее ход поставлен на контроль.

Ранее местная жительница сообщила газете "Московский комсомолец", что три бездомные собаки были отравлены и умерли на глазах у детей. По словам женщины, собаки были стерилизованы и чипированы. Позже в соцсетях появилась информация еще о нескольких подобных случаях. Всего за несколько дней в городе от отравления умерли 10 бездомных собак и два домашних кота.