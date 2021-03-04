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Двух жителей Германии осудили в Гамбурге за нарушение эмбарго ЕС против России

Предприниматель из Аугсбурга получил наказание в виде лишения свободы сроком на три года и девять месяцев, житель Мюнхена, внештатный сотрудник немецкой фирмы в России, получил два года тюрьмы условно

БЕРЛИН, 4 марта. /ТАСС/. Высший суд Гамбурга приговорил к реальному и условному тюремным срокам двух жителей Баварии за поставки металлообрабатывающих станков России в нарушение действующего в ее отношении эмбарго Евросоюза. Об этом сообщил в четверг журналистам представитель судебной инстанции.

41-летний предприниматель из Аугсбурга признан виновным в нарушении эмбарго ЕС против России и получил наказание в виде лишения свободы сроком на три года и девять месяцев. Суд распорядился взыскать с него почти €8 млн, якобы полученные за 15 станков от российского покупателя - одной из компаний, действующих в сфере производства вооружений. Ее название не приводится.

40-летний житель Мюнхена, внештатный сотрудник немецкой фирмы в России, получил два года тюрьмы условно. По версии следствия, через него шли платежи за поставки. Суд распорядился взыскать с него €184 тыс. Еще €150 тыс. придется внести в качестве залога за условное освобождение.

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