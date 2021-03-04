Предполагаемого поджигателя дома главы Волгоградской области депортировали из США в Россию

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Американские спецслужбы депортировали в Россию Станислава Лисицкого, который был объявлен в розыск и скрылся от российского следствия по делу о поджоге дома главы Волгоградской области Андрея Бочарова в 2016 году. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Станислав Лисицкий, который, по данным следствия в России, является одним из предполагаемых поджигателей дома волгоградского губернатора, американскими коллегами из иммиграционной службы был передан российским правоохранительным органам. Его депортировали в Россию", - рассказал собеседник агентства. По его словам, Лисицкому уже продлена мера пресечения в одном из московских судов. В 2019 году Станислав Лисицкий в США стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве с участием более 30 человек, включая граждан Турции, Латвии, Украины, Казахстана, Грузии и Азербайджана. Он был приговорен американским судом к 1,5 года лишения свободы.

Из-за отсутствия договора о выдаче между США и РФ единственной возможной процедурой передачи разыскиваемых может быть только депортация в Россию, как это было с Вячеславом Иваньковым, известным по прозвищу Япончик.

В сентябре прошлого года ТАСС сообщал, что один из поджигателей дома губернатора Лисицкий скрылся от следствия и был заочно арестован в Волгограде, а также объявлен в международный розыск. Это стало известно благодаря тому, что Мосгорсуд впервые провел заседание по мере пресечения экс-главе управления Следственного комитета РФ по Волгоградской области Михаила Музраева в открытом для СМИ и слушателей режиме. Источник ТАСС позже уточнил, что Лисицкий находится в США. В отношении него дело выделено в отдельное производство, предъявлено обвинение по ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение и повреждение имущества"), которая предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.

Помимо Лисицкого и Музраева, фигурантами дела являются волгоградский бизнесмен Владимир Зубков, бывший арендатор Центрального рынка Волгограда Евгений Ремезов, который дал признательные показания, и Виталий Брудной, осужденный в конце 2019 года к 10 годам колонии строгого режима по делу о покушении на убийство кикбоксера Владимира Поташкина. Также следствием в розыск объявлен Киценко - еще один фигурант объединенного дела, который является соучастником покушения на убийство Поташкина.

Дело о поджоге

Ночью 16 ноября 2016 года в Волгограде неизвестные проникли на территорию частного домовладения, находившегося в пользовании губернатора и членов его семьи, и попытались поджечь его. По данному факту следователями СК в Волгоградской области были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 167 (умышленное повреждение чужого имущества путем поджога) и ч. 3 ст. 30 и ст. 105 (покушение на убийство двух и более лиц, в том числе в связи с осуществлением лицом служебной деятельности) УК РФ. Были установлены лица, причастные к преступлению: пятеро участников организованной преступной группы, лидером которой был бывший арендатор Центрального рынка Волгограда Евгений Ремезов, который после задержания дал показания на бизнесмена и генерала СК. Дело было передано для дальнейших следственных действий в ФСБ России. Срок предварительного следствия по делу Музраева продлен до 26 декабря.

Генералу предъявлено обвинение по п. "а" ч. 2 ст. 205 (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору), ч. 1 ст. 222 ("Незаконный оборот оружия") УК РФ, а также по ч. 1 ст. 285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы).

В настоящее время всем фигурантам предъявлено обвинение, они и их защитники знакомятся с материалами дела.