В Коми приговорили к 5,5 года колонии водителя, въехавшего в группу подростков

СЫКТЫВКАР, 4 марта. /ТАСС/. Воркутинский городской суд приговорил к пяти годам и шести месяцам колонии-поселения водителя, в сентябре 2020 года совершившего наезд на группу подростков, которые шли по краю проезжей части дороги в воркутинском поселке Воргашор, в результате ДТП две девочки погибли. Об этом в четверг сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Коми.

"Суд признал мужчину виновным в совершенном преступлении и назначил ему наказание в виде пяти лет и шести месяцев лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года и шесть месяцев", - говорится в сообщении.

Авария произошла вечером 30 сентября в воркутинском поселке Воргашор, 18-летний водитель машины Volkswagen Polo совершил наезд на группу подростков, они шли по проезжей части. В результате одна 16-летняя девочка погибла на месте, еще три девочки (от 15 до 16 лет) были госпитализированы, одна из них впала в кому, а утром 1 октября умерла.