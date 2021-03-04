Житель Ингушетии погиб, подорвавшись на закопанном самодельном взрывном устройстве

МАГАС, 4 марта. /ТАСС/. Житель Ингушетии погиб после взрыва самодельного взрывного устройства (СВУ), которое он обнаружил в земле во время исследования участка. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах республики.

"В Назрановском районе местный житель обследовал металлоискателем земельный участок в селе Плиево, он произвел раскопку на месте, где металлоискатель подал сигнал. В земле находилась небольшая бочка - СВУ, которое взорвалось. Мужчина погиб при доставлении в больницу", - сказал источник.

По его словам, на месте взрыва работают саперы и следственная группа. ТАСС пока не располагает официальным подтверждением данной информации.