Защита Фургала вновь просит отпустить его под домашний арест в квартиру в Москве

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Адвокаты бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств, снова просят апелляционную инстанцию отпустить его из СИЗО под домашний арест с проживанием у родственников в Москве. Об этом ТАСС сообщил адвокат обвиняемого Александр Старцев.

Что известно о деле экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала

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"Мы вновь просим Мосгорсуд меру пресечения нашему подзащитному изменить с содержания под стражей на домашний арест с местом проживания в Москве у родственников", - сказал защитник.

Басманный суд Москвы накануне продлил срок ареста Фургала до 8 июня. Срок предварительного следствия по делу Фургала установлен до 8 мая.