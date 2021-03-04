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Дело в отношении Сергея Фургала

Защита Фургала вновь просит отпустить его под домашний арест в квартиру в Москве

Басманный суд Москвы накануне продлил срок ареста бывшего губернатора Хабаровского края до 8 июня

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Адвокаты бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств, снова просят апелляционную инстанцию отпустить его из СИЗО под домашний арест с проживанием у родственников в Москве. Об этом ТАСС сообщил адвокат обвиняемого Александр Старцев.

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"Мы вновь просим Мосгорсуд меру пресечения нашему подзащитному изменить с содержания под стражей на домашний арест с местом проживания в Москве у родственников", - сказал защитник.

Басманный суд Москвы накануне продлил срок ареста Фургала до 8 июня. Срок предварительного следствия по делу Фургала установлен до 8 мая.

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