Трех водителей оштрафовали за съемку для TikTok в центре Москвы

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Трое водителей внедорожников Mercedes Gelandewagen, которые снимали постановочное видео для TikTok на Тверской улице в центре Москвы, оштрафованы на пять тысяч рублей каждый за нарушение правил дорожного движения. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Ранее в социальной сети TikTok был опубликован видеоролик, на котором три внедорожника выстроились параллельно, заняв три полосы Тверской улицы. После этого они стали выбрасывать из машин на проезжую часть лепестки роз. "В рамках административного расследования сотрудники Госавтоинспекции города Москвы установили личности водителей данных иномарок. Ими оказались две женщины 25 и 36 лет и 43-летний мужчина", - сказали в пресс-службе.

В отношении нарушителей составлены протоколы по ст. 12.33 КоАП РФ (угроза безопасности дорожного движения, умышленное создание помех в дорожном движении, в том числе путем загрязнения дорожного покрытия). "Им назначено административное наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей", - добавили в Госавтоинспекции.