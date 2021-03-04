Дело о содействии терроризму возбудили в отношении калининградца, готовившего теракт

КАЛИНИНГРАД, 4 марта. /ТАСС/. Уголовное дело по статье о содействии терроризму возбуждено в отношении гражданина РФ, задержанного по подозрению в подготовке теракта на объекте энергетики в Калининградской области. Об этом ТАСС сообщили в четверг в региональном управлении ФСБ.

"Против задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности")", - сообщили в управлении.

Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ сообщили, что в Калининградской области ФСБ предотвращен теракт на объекте энергетики. Задержан гражданин России, планировавший его совершение по мотивам ненависти к действующей власти. Мужчина также занимался вербовкой жителей Калининградской области для участия в террористической деятельности.

По месту его жительства обнаружены самодельное взрывное устройство, инструкции по его изготовлению и компоненты для синтезирования взрывчатых веществ, а также материалы оскорбительного содержания в отношении российских органов исполнительной и законодательной власти.

В региональном управлении ФСБ уточнили ТАСС, что задержанный планировал теракт на подстанции "Северная" в Гурьевском городском округе под Калининградом. Он был задержан, в том числе благодаря бдительности граждан, сообщивших о его поведении в ФСБ.

Подозреваемому 42 года, он женат, у него есть совершеннолетний сын. Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.