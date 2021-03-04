Детский омбудсмен рассказала о состоянии ребенка, упавшего с эскалатора в ТЦ

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Ребенок, который упал с эскалатора в одном из торговых центров Москвы, находится в тяжелом состоянии. Об этом в четверг сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

Четырехлетний мальчик 3 марта без сопровождения взрослых в торговом центре на Кировоградской улице зацепился за поручень с оборотной стороны эскалатора, который поднял его на уровень второго этажа. Ребенок не удержался и упал.

"Я знаю про эту ситуацию. Ребенок сейчас в больнице и находится в тяжелом состоянии, его жизни ничего не угрожает", - сказала Ярославская.

Она добавила, что взяла это дело под свой контроль.

"Безусловно, возникают вопросы к родителям, которые оставили без присмотра четырехлетнего ребенка. Есть вопросы о надлежащем исполнении ими родительских обязанностей. И я вместе с соцзащитой будем вопрос выяснять. Также, конечно, у меня вопрос к людям, которые просто смотрели на эту ситуацию и не остановили ребенка", - добавила детский омбудсмен.