Превышение концентрации в воздухе хлороформа и фенола выявили после пожара в Нижнекамске

ТАСС, 4 марта. Специалисты выявили превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) в воздухе хлороформа и фенола в 1,1 раза после пожара на территории ПАО "Нижнекамскнефтехим" в Нижнекамске. Об этом сообщается в четверг на сайте управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

"В 12:50 были отобраны пробы атмосферного воздуха с подветренной стороны от места пожара. По результатам анализов проб атмосферного воздуха выявлено превышение предельно допустимой концентрации по хлороформу в 1,1 раза", - говорится в сообщении.

Кроме того, на стационарных постах наблюдений за качеством атмосферного воздуха в Нижнекамске были отобраны пробы, которые выявили превышение ПДК в воздухе фенола в 1,1 раза.

Сообщение о задымлении на территории ПАО "Нижнекамскнефтехим" в промышленной зоне города Нижнекамска поступило в 09:50 мск. Пожар был ликвидирован на площади 400 кв. м. По данным ГУ МЧС республики, никто не пострадал.